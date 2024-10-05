Çorumlu futbolcu İbrahim Enes Hoş, şampiyonluğa oynayan Bartınspor’la anlaştı.

Sol kenar mevkiinde oynayan Çorumlu genç futbolcu, bu sezon Bartınspor için ter dökecek.Geçtiğimiz sezonu 3.Lig 1.Grupta yer alan Malatya Arguvanspor kulübünde geçiren Enes Hoş, 25 lig ve 3 Türkiye kupası olmak üzere toplamda 28 maçta 1516 dakika top koşturdu.

Çorumlu futbolcu , bu sene Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grubun iddialı ekibi şampiyonluk adayı arasında gösterilen Bartınspor’un yeni transferi olarak dikkat çekti.

Çorum’un Bölgesel Amatör Lig takımı Gençlik Mimar Sinanspor da Bartınspor’la aynı grupta mücadele ediyor.