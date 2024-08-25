Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi dün AHL Park AVM’de açıldı.

Açılışa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve davetliler katıldı.

Çorum’da 2 adet Aile Destek Merkezi bulunduğunu hatırlatan Vali Dağlı, önümüzdeki yıldan itibaren engelli annelerine dönük olmak üzere 1 tane daha merkez açmayı düşündüklerini söyledi.

ADEM’de yapılan bu tür çalışmaların aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına, kadınlarımızın mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirten Dağlı, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.

Açılış sonrası, Dikiş-Nakış, Ahşap Boyama ve Dekoratif Süsleme, Tasarım, Mutfak ve Aşcılık, El Sanatları, Sağlıklı Yaşam Kurslarına katılan 128 kursiyerimizin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları ürünler davetliler tarafından gezildi.