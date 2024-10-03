Milli Eğitim Bakanlığı, Çorum’da tasarruf tedbirleri kapsamında getirilen bütçe kısıtlaması nedeniyle özel gereksinimli bireylere hizmet veren merkezlerde kurs açtırmadı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi ve Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından engelli öğrencilere yönelik kurslar veriliyordu.

TASARRUF TEDBİRLERİ GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Bakanlık, usta öğreticilere ödenek aktaramadığı için tasarruf tedbirleri de gerekçe gösterilerek Milli Eğitim Müdürlüklerine yeni kursların açılmaması yönünde talimat verdi.

GAZETEMİZİ ARAYARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Mağdur edilen engelli bireylerin aileleri de gazetemizi arayarak bu duruma tepki gösterdi.

Çocuklarının bu kurslarda hem rehabilite olduklarını hem de sosyalleştiklerini aktaran aileler, ‘eğitimde tasarruf olmaz’ dediler.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORLAR

Aileler tepkilerini “Bu çocukların ve ailelerinin neler çektiğini, perişan olduklarını kimse düşünmüyor. Böyle bir tasarruf tedbiri olur mu? Ailelerin neler çektiğini siz biliyor musunuz? Öğretmenler de bir an önce açılmasını istiyor. Tasarrufu yanlış yerde yapıyorlar. Eğitimde tasarruf olmaz. Hele hele engelli bireyler için yapılan eğitimde hiç tasarruf olmaz” diyerek dile getirdiler.

Aileler biran önce bu mağduriyetin giderilmesini istediler.