Trabzon’un Ortahisar ilçesinde zihinsel engelli kızını tabanca ile öldüren baba intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Toklu Mahallesi'nde bulunan Gül Sitesi'nin 6. katında yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi.

Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.