Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı, artan enflasyon karşısında engelli ve evde bakım aylıklarının yetersiz kaldığını belirterek, ödeneklerin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması ve erişimin kolaylaştırılması için acil düzenleme çağrısı yaptı.

Engelli bireylerin ve onlara destek olan ailelerin yaşadığı ekonomik zorlukların daha da derinleştiğini büyük bir üzüntüyle gözlemlediklerini ifade eden Şaban Kabakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları, artan enflasyon karşısında yetersiz kalmaktadır. %40-69 rapor sahibi engelli vatandaşlarımızın aylığı 3300 TL’ye, %70 ve üzeri raporu olan engelli vatandaşlarımızın ise engelli aylığı 5007 TL seviyesindedir. Ayrıca evde bakım aylıkları ise 9070 TL civarındadır. Bu da engelli bireylerin temel hak ve ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olmaktadır.

Mevcut ödenekler, bir bireyin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz düzeydedir. Bu durum, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını daha da zorlaştırmakta ve onların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak dışlanmasına yol açmaktadır.

Talebimiz şudur. Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları, enflasyon oranları ve asgari yaşam standartları göz önünde bulundurularak acilen artırılmalıdır.

Bu ödeneklerin, insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak şekilde düzenli ve sürdürülebilir bir düzene kavuşturulması sağlanmalıdır. Engelli bireylerin ekonomik desteklere daha kolay erişimini sağlayacak idari düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli bireylerin onurlu bir yaşam sürmeleri ve toplumda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmeleri, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Yetkilileri, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sadece onların değil, tüm toplumun huzuru ve refahı için gereklidir.”