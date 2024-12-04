AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus olmadığını belirterek, bunların toplum olarak bütün kesimlerin ortak sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların hakları, topluma kazandırılması ve yaşadığı sorunlara toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak kabul edildiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya,

“İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Hayatın tüm alanında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi ve her alanda önemli başarılara imza attıklarını görüyoruz. Bu mücadelede bize düşen en önemli görev ise onların bu inançlarına ve hayata sımsıkı bağlılıklarına destek olmaktır. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi, onların sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması sosyal devletin bir gereği olarak bizim en önemli görevimizdir. Yaşayan her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak bütün kesimlerin ortak sorumluluğundadır. Bu özel gün vesilesiyle bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını bir kez daha hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarı dolu güzel günler diliyorum” dedi.