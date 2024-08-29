1. Sınıf Emniyet Müdürü Çorumlu hemşehrimiz Erbil Karaca, Balıkesir POMEM Müdürü oldu.

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde 39 üst düzey emniyet müdürünün görev yerlerinin değiştirildiği duyuruldu.

Bu kararname ile birçok ildeki emniyet müdürleri ve polis başmüfettişleri yeni görev yerlerine atandı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Tekmen köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Erbil Karaca, Teftiş Kurulu’na atanan eski Balıkesir POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Serdar Bay’dan görevi devraldı.