Çorum Barosu Başkan Adaylarından Ercan Daşdan, 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak seçimler öncesi ekibiyle istişare toplantısında buluştu.

Daşdan’ın yönetim, disiplin, denetleme ve Barolar Birliği delege adayları dikkat çeken isimlerden oluştu.

GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİP

Genç, dinamik ve tecrübeli bir ekiple yola çıktıklarını ifade eden Çorum Barosu Başkan Adayı Ercan Daşdan, seçilmeleri halinde meslektaşları ve meslek için heyecanlı bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi. Daşdan, özellikle genç meslektaşlarının sorunları ile yakından ilgileneceğini ifade ederek, sorunların çözümü için çaba sarf edeceklerini vurguladı.

SORUNLARA ODAKLANDIK

Göreve seçilmeleri halinde yapacakları çalışmalara değinen Daşdan, meslek içi ve staj eğitimlerinin artırılarak devam edeceğini, istişare kültürünün ön planda olacağını, ilçe baro temsilcileri ile olan ilişkilerin daha etkin hale getirileceğini kaydetti.

Daşdan, sosyal ve kültürel faaliyetlerin farklı alanlarda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, yapılacak olan baro hizmet binasının ve yeni adliye binası ile ilgili işlerin hızlandırılması yönünde gayret ortaya koyacaklarını bildirdi.

Ercan Daşdan’ın baro ekibinde yer alan isimlerde belli oldu.

Hale Selimoğlu, Seda Küçükdoğan, Birtan Küçükali, Seher Yıldırım Atalay, Mustafa Balyaz, Semra Akyüz Akdağ, Arda Afat, Sinan Bilir, Gökçe Yıldırım, Fahri Onur Kanmaz, Halil Boyraz, Aslı Kerman, Manolya Kayış Duran, Mustafa Kemal Metin, İslam Çağrı Çağlayan, Gamze Koşar, Süheyla Keller, Gizem Tosun Çan, Yaşar Okumuş, Muhsin Kocasaraç ve Can Emre Kakaç, Ercan Daşdan’ın listesinden seçime girecekler.