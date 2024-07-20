İki sezon Çorum FK’da forma giyen kaleci Erdi Yokuşlu yeni sezon için Çayelispor ile anlaşan üçüncü eski Çorum FK’lı futbolcu oldu.

Amedspor ve Sarıyer kulüplerinin ardından 2021 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Erdi Yokuşlu iki sezon kırmızı siyahlı forma giydikten sonca önceki sezon devre arasında Amedspor’a geçen sezonda Erzincanspor’da forma giydi.

Yeni sezon için bu yıl 3. lige yükselen Çayelispor ile anlaşan Erdi Yokuşlu Ertuğrul Sancaktutan ve Sefa Akın Başıbüyük’ün ardından yeşil beyazlı kulübe imza atan üçüncü isim oldu.