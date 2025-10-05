Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir buçuk yılda 50 projeye imza atan belediyeyi tebrik ederek kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. "Vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var, önce can, önce huzur" diyen Erdoğan, konuşması sırasında bir çocuğun "Tayyip dede" diye seslenmesi üzerine tebessüm etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi olarak bilinen Sultanbeyli'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

"ÖNCE CAN,ÖNCE HUZUR"

Konuşmasında belediyenin son dönemdeki çalışmalarını öven Erdoğan, "Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik. Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur... El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek inşallah çok kısa sürede çok büyük işler başarırız" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP DEDE" SESİ GÜLÜMSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam ederken, alandaki çocuklardan birinin "Tayyip dede" diye seslenmesi dikkat çekti. Erdoğan, duyduğu ses üzerine tebessüm ederek kısa süreliğine konuşmasına ara verdi. Kalabalığın coşkulu sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.