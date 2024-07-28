Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

2021 yılında Rize'de yaşanan sel felaketinden sonra vatandaşın yaralarını sardıklarını belirten Erdoğan, "İnşası tamamlanan eserler için Rize’de bulunuyoruz. Son yılların en şiddetli sel baskınında ev ve iş yerlerimiz hasar görmüştü.

Hemen kolları sıvadık gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Konutlarımızı, dükkanlarımızı söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. Toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tamamladık.

Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir çok kentsel dönüşüm projesine de imza attık, 133 konut 20 dükkan inşa edildi. Toplam 368 konut, 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz." dedi.

"AYDER'İ ÇİRKİN YAPILARDAN KURTARDIK"

Ayder Yaylası'nı çirkin yapılardan kurtardıklarını dile getiren Erdoğan, "Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor.

Rize'ye 855 milyonluk yatırımı kazandırmış oluyoruz.

1 termal, 6 apart otel inşa ettik. Ayder’de daha evvel yapılmış otellerin kirli suları dereye akıyordu. Arıtma tesisi ile önledik. Eski güzelliğine kavuşturduk. Muhteşem eserlere imza attık.

Ayder'e 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaptık. Ayder'i çirkin yapılaşmadan kurtardık. 1.6 milyar liralık eser ve yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Ülkemize hizmet ettikçe yorulmuyoruz, yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE SGK BORCU TEPKİSİ

SGK'ya en çok borçlu olan ilk 5 belediyenin CHP'li olduğunu vurgulayan Erdoğan, "22 yıldır ne yapıyorlarsa hala onu yapıyorlar. Hizmet etmek yerine bahane üretiyorlar. Defolarını çığırtkanlık yaparak kapatmaya çalışıyorlar.

Borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Neymiş hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti. Neymiş borç öderlerse iş yapacak paraları kalmazmış.

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklarına ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor.

Ne sözlerine ne borçlarına sadıklar. Vals gösterine gelince, Roma turuna gelince para var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. CHP borcunun üstüne yatmak istiyor. Borcu bahane edip iş yapamayız bahanesi üretiyorlar.

Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır" diye konuştu.