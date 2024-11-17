Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİREN ZİRVE

MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.

MYK TOPLANTISINDA GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Kulislere göre Erdoğan görüşmenin ayrıntılarını AK Parti'nin MYK toplantısında anlattı. Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve 1 saat süren son görüşme oldu.

"ARAMIZDA TAM BİR MUTABAKAT VAR"

Erdoğan "Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI KONUSUNDA HASSAS OLUN"

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" ifadelerini kullandı.