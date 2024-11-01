Bölgesel Amatör Lig 5. grupta beşinci hafta maçları tamamlandı.

Dün oynanan son maçta lider Karadeniz Ereğlispor grubun şampiyonluk adaylarından Taşköprüspor’u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Grupta lider Karadeniz Ereğlispor ile Taşköprüspor takımları dün oynadıkları maçtan ev sahibi takım tek golle galip ayrılarak beşinci maçından da galibiyet ile ayrıldı Lig ikincisi Sinapspor ise Çilimli Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanın sahibi oldu.

Keçiören Bağlumspor ise Eflanispor önünde 2-0 galip geldi ve zirve takibini sürdürdü. Çankırı FK takımı haftayı oynamadan üç puanla kapatarak dördüncü sırada yer aldı.

Bartınspor ise Çubukspor deplasmanından 2-2’lik beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Geredespor ise sahasında Hacettepe ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz Mimar Sinan ise evinde Yahşihanspor önünde iki puan kaybederek beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 6 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

Sorgun Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini Çarşambaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılarak üç puan sevinci yaşadı.