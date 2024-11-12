Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Karadeniz Ereğlispor yedinci maçından da galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Temsilcimiz Mimar Sinan ise sezonun ikinci kendi evinde ise ilk galibiyetini grubun şampiyonluk adaylarından Bartınspor karşısında aldı.

Grubun kayıpsız lideri Karadeniz Ereğli sahasında oynadığı maçta Eflanispor’u 2-0 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

Çankırı FK ise sahasında Hacettepespor’u son dakika golü ile 2-1 yenerek lideri takibini sürdürdü. Keçiören Bağlumspor ise grubun iddialı takımı Sinopspor önünde 2-0 galip gelerek çıkışını sürdürdü.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ise sahasında sezonun ilk galibiyetini Bartınspor önünde aldı. Zorlu maçı tek golle kazanan Mimar Sinan sıralamada bir basamak yükseldi.

Ligde sekizinci hafta hafta maçları pazar günü oynanacak. Mimar Sinanspor grubun iddialı takımlarından Sinopspor deplasmanında galibiyet arayacak.