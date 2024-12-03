Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 11. hafta maçlarında lider Karadeniz Ereğlispor ilk kez puan kaybetmesine karşın şampiyonluk yolundaki rakiplerinin da puan kaybetmesi ile haftayı en karlı kahatan takım oldu.

Lider Karadeniz Ereğlispor sahasında konuk ettiği grubun iddialı takımlarından Çubukspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Ereğlispor bu puan kaybına karşın en yakın takipçilerininde puan kaybetmesi ile haftayı en karlı kapatan takım oldu ve rakipleri ile furkan farkını yediye çıkardı.

Liderin takipcisi Çankırı FK ise sahasında grupta üst sıralar için mücadele eden Bartınspor önünde aldığı 2-1’lik mağlubiyet ile rakibinin puan kaybettiği haftada ağır yara aldı. Temsilcimiz Minar Sinanspor ise lig üçüncübü Keçiören Bağlumspor’u tek gol geçerek haftayı üç puanla kapatırken rakibine üst sıraları yakalamak için ele geçirdiği fırsatı geri teptirdi. Grupta haftanın sürprizini ise Kırıkkale Yahşihanspor yaptı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Yahşihanspor Hacettepespor deplasmanında rakibine 1-0 yenerek ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Bölgesel Amatör Ligde 12. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor haftayı ligden çekilen Suluova Sebatspor karşısında oynamadan üç puanla kapatacak.

Haftanın kritik maçlarında ise ilk dört sıradaki takımın birbiri ile oynayacağı maçlar olacak.

Lider Ereğlispor üçüncü sıradaki Keçiören Bağlumspor deplasmanında ikinci Çankırı FK ise dördüncü sıradaki Sinopspor deplasmanında puan arayacak.