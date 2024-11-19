Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Karadeniz Ereğlispor ve Çankırı FK takımları zirvede takipcileri ile arasındaki puan farkını açıyor.
Mimar sinan ise bir basamak geriledi.
Ligin lideri Karadeniz Ereğlispor sekizinci hafta maçında grubun şampiyonluk adaylarından Bartınspor deplasmanında 2-0 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.
Lig ikincisi Çankırı FK’da Taşköprüspor deplasmanından 2-1 galip dönerek lideri takibini sürdürdü.
Keçiören Bağlumspor ise ligdeki çıkışına Çilimli deplasmanında 1-1 berabere kalarak iki puanlık kayıpla ara verdi.
Grupta şampiyonluk için Karadeniz Ereğlispor ve Çankırı FK takımları rakiplerine 5 puanlık fark atarak yalnız kaldılar.
Ligde dokuzuncu hafta maçları pazar günü oynanacak. Mimar Sinanspor Çilimli Belediyespor’u sahasında konuk edecek.