Son iki sezon Ahlatcı Çorum FK’da kiralık olarak forma giyen Eren Aydın yeni sezon için Boluspor’a kiralandı.

Sarı kırmızılı takımın alt yapısından İlhami Sıraçhan Nas da kiralık olarak Boluspor’a imzaladı.

2003 İstanbul doğumlu Eren Aydın Darıca Gençlerbirliği ve Kartalspor alt yapılarında oynadıktan sonra Galatasaray kulübü alt yapısına transfer oldu ve profesyonel olduktan sonra Niğde Anadolu FK, Sarıyer ve son iki sezonda Çorum FK’da kiralık olarak forma giydi. Eren Aydın Boluspor’a kiralık olarak bir yıllık imzayı attı.

2002 Samsun doğumlu İlhami Sıraçhan Nas ile 2014’de Elazığspor’da profesyonel olduktan sonra Net Global Sivasspor, Yolspor, Çay Yolu Spor’da amatör oynadıktan sonra Sincan Belediyesi Ankaraspor ile profesyonelliğe geçiş yaptı.

Kariyerine Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş’de devam eden Sıraçhan, 11 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray’a imza attı.

Sıraçhan aynı yıl Central Hospital Ümaniyespor’da da kiralık olarak forma giymiştir.