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Ahlatcı Çorum FK’nın sezon başı Çaykur Rizespor’dan aldığı ve üç yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Batman Petrolspor’a kiralık verilen Eren Karadağ’dan maç sonu evlenme teklifi.

2000 doğumlu Eren Karadağ Rizespor alt yapısında oynadıktan sonra Erokspor, Pazarspor, Adanaspor, Düzcespor’da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında Ahlatcı Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzaları ve ardından da Batman Petrolspor takımına kiralık olarak verildi.

Batman Petrolspor’un 11 maçında forma giyen Eren Karadağ hafta sonu takımının Sapanca Gençlikspor takımını evlerinde 3-0 yendikleri maçın ardından kız arkadaşı Selenay Günay’ı saha içine davet etti ve birlikte taraftarları selamlamaya gitti.

Burda takım arkadaşlarının tezahüratları altında biranda kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Eren Karadağ’ın bu teklifine Selenay Günay taraftarlarında alkışları altında evet dedi. Genç çift bu teklifin kabul edilmesinin ardından saha içinde büyük bir sevinç oluşturdular.