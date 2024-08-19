Ahlatcı Çorum FK’nın dünki maçtaki en başarılı ismi Eren Karadağ takını 2-0 öne geçiren bu golü VAR’a takıldı.

Sol kanattan geliştirdiği atakta Eren Karadağ kaleciyide geçerek topu böyle güzel bir vuruşla köşeden ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Golden beş pozisyon önceki bir pozisyonda Geraldo’nun rakibi ile girdiği pozisyon VAR hakemi tarafından izlemek üzere davet edildi.

Maçın hakemi Gürcan Hasova dört dakika ekran başında poziszyonu izledi.

Bu uzun inceleme sonunda ise Geraldonun müdahelesine faul diyerek kırmızı siyahlı takımın rahatlatacak golü iptal etti.