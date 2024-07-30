3 yıldır Çorum FK forması giyen ve kırmızı siyahlı taraftarların sevigilisi haline gelen başarılı sol bek Erkan Kaş'ın başka takıma transfer olacağı iddialarına yalanlama geldi.

Çorum FK yönetimi, sosyal medyada gündeme gelen Iğdır FKʼnın Erkan Kaşʼa transfer teklifinde bulunduğu haberlerini doğrulamadı.

Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Erkan Kaş’a birçok takımın ilgisinin olduğunu ancak kulübe ulaşan resmi bir transfer teklifi almadıklarını belirtti.

Bu arada taraftarlar da sosyal medya Erkan Kaş'ın transfer olacağı iddialarına ilişkin binlerce yorum yaptı. Taraftarların Erkan Kaş'ın kırmızı çizgi olduğunu ifade ederek, Kaş'ın başka takıma transfer olmaması şeklinde yorum yaptı.