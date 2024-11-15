Keçiörengücü’nde beklenen değişim oldu. Ersan Parlayan ile ayrılık haberinin ardından Erkan Sözeri ve ekibi göreve geldi.

Trendyol 1. ligde mücadele eden Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Ersan Parlayan ile önceki gün alınan ayrılık kararının ardından beklendiği gibi Erkan Sözeri ile anlaşma imzalandı.

Sezona Urfaspor’da başlayan Erkan Sözeri iki hafta önce özel sebeplerden dolayı sarı yeşilli kulüpten ayrılık kararı almıştı.

Erkan Sözeri önceki akşam anlaştığı Keçiörengücü’nde dün ekibi ile birlikte ilk antrenmana çıktı.