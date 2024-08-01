Çorum Erkek Sanat Enstitüsü’nün 1968-69 mezunları buluşarak hasret giderecek.

Çorum Erkek Sanat Enstitüsü’nün 1968-69 mezunlarından olan Mustafa Gökgöz, mezunlar buluşması düzenleyeceklerini belirterek, “Çorum Erkek Sanat Enstitüsü’nden 1968-69 döneminde mezun olan arkadaşlarımızla, düzenlenecek etkinlikte buluşacağız. Buluşma programımız 17 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30’da Alapala Fabrikasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde mezun olan arkadaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Etkinliğe katılacaklar 0536 772 94 01 nolu telefondan benimle irtibata geçebilirler” dedi.

Gazetemizi ziyaretinde mesleki eğitimin önemine de değinen Gökgöz, “Mesleki okullara yeteri kadar önem verilmiyor. ‘Sanat altın bileziktir. Sanat gençliğe terbiye, ihtiyarlığa teselli, fakirliğe zenginlik, zenginliğe süs verir’ şeklindeki atasözleri sanatın önemini çok güzel anlatıyor. Kalifiye eleman eksikliğinin çözümü için mutlaka mesleki eğitime gereken önem verilmelidir” şeklinde belirtti.