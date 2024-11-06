İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

Jandarma ekipleri, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi” kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Müftülüğü görevlileri ile birlikte erkeklere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitimlerde vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda Kadın Acil Destek (KADES) Uygulamasının önemi anlatıldı ve elektronik kelepçe uygulamasından bahsedilerek broşür dağıtıldı.