Ligin 13. hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Esenler Erokspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı Yeşilli takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam eden Erokspor daha sonra üçlü turnuva düzenledi.

Üç takımın dönüşümlü olarak yarı sahada yaptığı turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Takımlar kazanmak için büyük mücadele verirken kazanan pembe takım bunun mutluluğunu galibiyet pozu ile ölümsüzleştirdi.

Esenler Erokspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını hafta sonu yapacağı taktik ağırlıklı antrenmanlarla sürdürecek.