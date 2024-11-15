Esenler Erokspor ligin 13. hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde dört maçlır galibiyet serisinin ardından evinde beraerlik son maçta ise Ankaragücü deplasmanında mağlup olan Eserler Erokspor milli aranın ardından yeni bir çıkış yapmak istiyor.

Sarı yeşilli kulüp Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı çalışma ile Çorum FK hazırlıklarına başladı.

Kendi tesislerinde yapılan antrenman ısırma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından oyun formatında tam sahada devam etti.

Esenler Erokspor takımı milli arayı en güzel şekilde değerlendirerek Çorum FK maçına tam kadro çıkmayı hedefliyor.