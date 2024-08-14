Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 100 yıllık yaşam tecrübesiyle Çorum’un sağlık çınarı Dr. Rıfat Patır’ı evinde ziyaret etti.

Bir asırlık ömrü boyunca binlerce hastaya şifa dağıtan Dr. Rıfat Patır’a, Erol Afacan ziyarette Eczacı Odası adına, tedavi ettiği hastalara kaleme aldığı reçetelerin anısına özel olarak hazırlanan bir dolma kalem hediye etti.

Ziyarette, Dr. Patır ile meslek hayatındaki unutulmaz anılarından, tıp ve eczacılığın geçmişten bugüne nasıl evrildiğinden bahsettiklerini belirten Afacan, “Genç nesillere aktardığı öğütleri dinlerken, kendisinin tecrübelerinden çok şey öğrendik. Dr. Patır, gençlere hayatlarında aşırıdan kaçınmalarını, sağlıklarına dikkat etmelerini ve mümkün olduğunca çok kaynak okuyarak kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Bu anlamlı ziyaretle, Çorum Eczacı Odası olarak Dr. Rıfat Patır’a olan minnettarlığımızı bir kez daha dile getirdik. Sağlık camiasına yaptığı katkılarla her zaman saygı ve sevgiyle anılacak olan Dr. Patır’a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)