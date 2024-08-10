ALPARSLAN GÜNGÖR

Gülabibey Mahallesine yapılacak olan Ertuğrul Gazi 4-6 Yaş Kur'an Kursunun temeli dün atıldı.

Temel atma törenine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Dr. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Çocukların Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyarak başlayan programda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı konuşma yaptı.

4-6 Yaş Kur'an Kurslarının çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayacağını, ahlaki ve dini değerlerle donatacağını ifade eden Vali Dağlı, bu yaş grubundaki çocukların eğitimine yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Vali Dağlı, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı.