Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çağdaş Çavuş'un ekibi Manisa FK evinde Hakan Kutlu'nın yönetimindeki Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Editör: Çorum Hakimiyet