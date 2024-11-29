Yarın Çorum FK ile karşılaşacak Erzurumspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Sezonun 7’nci haftasında sadece Iğdır maçından galibiyetle dönen mavi-beyazlılar, ikinci deplasman galibiyeti için Ahlatcı Çorumspor’u hedefine koydu.

Kendisi gibi zirve mücadelesi veren, sadece aralarında 2 puan bulunan Çorum karşısında galibiyet ile bozulan morallerin yeninden yerine geleceğine inanan Dadaşlar, oynadıkları 6 deplasmandan sadece 4 puan çıkartmanın kendilerine yakışmadığını düşünüyor.

Puan cetvelinde şu an Erzurumspor FK’nın deplasman puanı anlamında alt sıralarda bulunduğunu belirten futbolcular, özellikle geçen hafta iç sahada kaybedilen 3 puanın Çorum deplasmanında telafi edilmesini, bu şekilde de taraftarların gönüllerini almalarını istediklerini söylüyorlar.

Şu ana kadar 6 deplasman maçına çıkan Dadaşlar, bu yedinci deplasman maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlılar, dünkü çalışmasını Kazım Karabekir Stadyumunda yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geceden karla kaplı sahanın temizlenmiş olmasından dolayı karın hüküm sürdüğü şehirde çim sahada antrenman yapma ayrıcalığını yaşayan Erzurumspor FK’lı futbolcuların, özellikle de yönetimin alacaklarını ödemesinden dolayı da yüzlerinin güldüğü,

Karagümrük mağlubiyeti üzüntüsünden uzaklaşmış oldukları gözlendi. Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şut ve duran top ağırlıklı idman yapan oyuncuları ziyaret etti, kaptan Mustafa Yumlu ile sohbette bulundu, teknik direktör Hakan Kutlu’ya da Çorum maçı öncesi başarı dileklerini iletti.