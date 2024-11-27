Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün akşam saat 17.45’de tesis sahasındaki antrenman öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla yaptığı toplantıda Erokspor maçını değerlendirdi ve bu maçla ilgili artılar ve eksileri konusunda bilgiler verdi ve mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Suat, Kerem, Durel katılmazken sakatlıktan yeni çıkan kaleci Ahmet ve Kasango takımdan ayrı olarak özel programda çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma daha sonra pas hareketlerinin ardından aerobik koşunun ardından Erokspor maçında forma giyenler çalışmayı tamamladılar.

Oynamayan futbolcular ise dar alanda oyun ile antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.