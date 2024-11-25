Erzurumpor - Karagümrük maçında tribünde olaylar çıktı. Güvenlik güçleri olayların önüne geçmek için önlem alırken, ev sahibi takımın başkanı Ahmet Dal da tribüne giderek taraftarları sakinleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, devre arasında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Ev sahibi takımın sol kanat oyuncusu Furkan Özhan da 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cihan Aydın, bir pozisyonun ardından Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

Mavi beyazlılar, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

Maçın hakemleri sahadan güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

Tribünde bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da, hakeme tepki gösterenler arasında yer aldı.