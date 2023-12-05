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Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Erzurumspor maçının biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada bilet fiyatları yeniden sezon başındakiler açıklandı.

Altay maçı öncesinde taraftarlardan gelen talep doğrultusunda kale arkası ve maraton bilet fiyatlarında indirime giden yönetim buna rağmen stada gelen taraftar sayısında değişiklik olmayınca bilet fiyatlarını sezon başında açıkladığı rakamlar ile duyurdu,

Buna göre VİP A, B ve D tribünleri 300 lira, sağ ve sol kapalı tribünler 200 lira maraton 100 lira kale arkası 50 lira ve misafir tribün bilet fiyatı ise 65 lira olarak açıklandı.