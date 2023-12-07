Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında konuk edeceği Erzurumspor maçının hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

Hafta başından itibaren yaptığı çalışmalara Ziraat Türkiye Kupası için iki gün ara veren kırmızı siyahlı takım dün gece Trabzonspor ie oynadığı kupa maçının ardından bu sabah geç saatlerde Çorum’a döndü.

Kırmızı Siyahlı takımda Erzurumspor maçı kadrosunda bulunmayan altı isim tesislerde özel programda çalışmalarını sürdürdüler. Bugün akşam saatlerinde tesislerde toplanacak olan Ahlatcı Çorum FK Erzurumspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Ahlatcı Çorum FK’da Adanaspor deplasmanında sakatlanan Geraldo’nun pazar günü forma giyip giyemeyeceği bugün yapılacak kontrollerden sonre belli olacak.