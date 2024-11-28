Cumartesi günü oynanacak Çorum FK maçı öncesi Beinsports'a açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Erzurum’da oluşan birlikteliğin takımın başarısına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Bein Sports’a özel açıklamalarda bulunarak, iki buçuk yıldır görev yaptığı Erzurumspor’da yaşadığı tecrübeleri ve şehrin futbol potansiyelini değerlendirdi.

Kutlu, Erzurum’un yalnızca tarihi ve kültürel açıdan değil, futbol anlamında da ülkenin en üst seviyelerinde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Erzurum hakkındaki algılar gerçeği yansıtmıyor’

Erzurum’un dışarıdan yanlış algılandığını belirten Kutlu, “Soğuk, uzak, sosyal hayatı olmayan bir şehir olarak görülüyor. Ancak biz bunların hiçbirini yaşamadık. Erzurum, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, futbol anlamında da önemli bir şehir” dedi.

‘Birliktelik sayesinde zorlukları aştık’

Erzurumspor’un geçtiğimiz iki yıl boyunca transfer yasağı ve deprem nedeniyle stadyum kapatılması gibi sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatan Kutlu, “ Bu süreçte büyük bir birliktelik oluştu. Taraftar, yönetim ve şehir el ele vererek bu zorlukların üstesinden geldi” ifadelerini kullandı.

‘Erzurumspor Türkiye’nin en yüksek seviyesinde olmalı’

Şehirdeki futbol potansiyeline dikkat çeken Kutlu, “Erzurumspor, Türkiye’nin en üst liglerinde yer almayı hak eden bir kulüp. Şehrin siyasi ve sosyal anlamda önemli bir geçmişi var. Bu, futbol anlamında da en üst seviyede temsil edilmesi gereken bir yer” diye konuştu.