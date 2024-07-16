Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Erzurumspor iç transferde Süleyman Koç ile yeniden anlaştı.

İki sezondur transfer tahtası kapalı olan Süleyman Koç kulüp yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonunda bir yıl daha anlaşma sağladı ve resmi imzayı attı.

Süleyman Koç 1989 Berlin doğumlu Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında Çaykur Rizespor kulübünde forma giyen Süleyman Koç üç yıl yeşil beyazlı kulübte forma giydikten sonra 2021 yılında Erzurumspor’a transfer oldu ve iki sezon da mavi beyazlı takımda oynuyor.

Süper Ligde 23 1. ligde ise 124 maçta forma giyen Süleyman Koç 15 gole imza attı.