27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında üçüncü çeyrek final maçında Es Bilişim takımı Şah Yapı karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. İki takımında karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda da iki takımın zorlu mücadelesinde Es Bilişim takımı 51. dakikada Hasan Erdal’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra Şah Yapı beraberlik şanslarını yakaladı ancak golü bulamadı.

Son dakikada Es Bilişim takımı Rıza’nın attığı golle maçı 2-0 kazanarak yarı finale yükselen takım oldu.