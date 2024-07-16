27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında üçüncü çeyrek final maçında Es Bilişim takımı Şah Yapı karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. İki takımında karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda da iki takımın zorlu mücadelesinde Es Bilişim takımı 51. dakikada Hasan Erdal’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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Golden sonra Şah Yapı beraberlik şanslarını yakaladı ancak golü bulamadı.

Son dakikada Es Bilişim takımı Rıza’nın attığı golle maçı 2-0 kazanarak yarı finale yükselen takım oldu.

Editör: Murat Karasu