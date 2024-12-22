Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreninin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, DEM Parti'ye 'İmralı' mesajını yineledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü önüne gelen diline pelesenk eder ancak kafa yoran sınırlıdır. Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulum ustası da akıl sahibi insandır.

"OYNANAN OYUNLARI BOZAN DAVA NEFERLERİYİZ"

Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları bozan dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK OLAN SURİYELİLERDİR"

Suriye’de yeni bir gerçeklik başlamıştır. Siyasetin dengeli olması Suriye halkı için yegane dileğimizdir. Siyasi ve toprak birliğinin olması, iç barışın olması ihmal edilemez ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye’nin paylaşacak pek çok tecrübesinin olduğu da gerçektir. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda, anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, seçimlerin yapılması gündeme gelecektir. Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti."

"LAHEY'DE CANİ NETANYAHU İLE BİRLİKTE EN YAKIN SÜREDE YARGILANMALIDIR"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti. Masumları hesabı katil Esad’dan sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey’de cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır. Baas vandallığı 54 yıl boyunca zulüm olup halkın üzerine yağmıştır.

Geçiş yönetimine terör örgütü yaftası vurmak, sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan sızma Esad lobisinin bir uydurmasıdır. CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP’nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP siyaseti iflas bayrağını çekmiştir.

CHP’nin siyaseti Türkiye’ye karşı siyasettir. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını hırçın şekilde saptırıp, kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır."

"KÜRTLER KARDEŞİMİZDİR, TERÖR ÖRGÜTÜ İKİ CİHAN HASMIMIZDIR"

Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lavedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.

Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir."