Ahlatcı Çorum FK pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Milli ara nedeni ile hafta sonunu günde çift antrenman ile geçiren kırmızı siyahlı takımda teknik heyet dünden itibaren çalışmayı teke düşürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Loick Landre, kaleci Ahmet ve Durel katılmazken sakatlıktan dönen Ozan ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı çalışma öncesinde yaptığı kısa toplantıda Erokspor maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu. Kazanma geleneğini sürdürmelerinin sezon sonu hedefleri için çok önemli olduğunu belirterek tam konsantrasyon istedi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takım daha sonra önce yarı sahada daha sonra tam sahada Erokspor maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Heyet futbolculara uyarılarını sürdürdü.

Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.