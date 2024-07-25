Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam dehşet saçtı. Sinirden gözü dönen adam, karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü.

Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Musa Ö. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan adam dehşet saçtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.