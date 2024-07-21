Adıyaman'da korkunç bir olay yaşandı. Kemal Biçer, 41 yaşındaki eşi Esma Biçer'i boğarak öldürdü. Sonra ise cesedi torbaya koyarak bahçeye attı.Kadın cinayeti haberi bu kez Adıyaman'dan geldi! Kan donduran olayda 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

CESEDİ TORBAYA KOYUP BAHÇEYE ATTI

Kemal Biçer daha sonra öldürdüğü eşinin cesedini bir torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından dolayı rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

CANİ KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan cani koca Kemal Biçer, daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.