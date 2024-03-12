Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Naile Y. eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Naile Y., 72 yaşındaki eşi Abuzer Y. tarafından önce başına sert bir cisimle vurularak daha sonra da defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.’nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan pencereden dışarıyı izleyen bir yandan da "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" diyen Abuzer Y., aynı zamanda Kürtçe olarak, "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler kullandı. Yaşanan kan donduran olayın ardından pencereden hem etrafı izleyen hem de dehşete düşüren sözler söyleyen Abuzer Y., Adıyaman Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.