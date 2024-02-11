BBP'nin Çorum'un Düvenci Belde Belediyesi Başkan adayı Arif Aksoy oldu.
Düvenci Beldesi’nde 3 dönem belediye başkanlığını yapan Aksoy, Büyük Birlik Partisi7nden adaylık başvurusu yaptı. Genel merkezin onayı ile aday gösterildi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Arif Aksoy’a parti rozetini taktı. Törende Genel Başkan Yardımcıları Fehmi Güney ve Bülent İspir, İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun hazır bulundu.
İl Başkanı Özkan Yandım, Düvenci Belediyesini Büyük Birlik Belediyeciliği ile buluşturacaklarını bildirdi.