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Önceki dönem Laçin Belediye Başkanı Ünal Gevşek, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.



Yaptığı başarılı çalışmalarla Laçinlilerin sevgisini kazanan Ünal Gevşek, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu.



Ünal Gevşek, başvuru formunu bugün Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’a teslim etti.



Laçin'in bir evladı, hizmetkârı olarak yeniden adaylık başvurusunu yaptığını belirten Ünal Gevşek, "Belediye Başkanlığım dönemimde ilçemiz için elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Şimdi hizmetlere kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Laçin için yapacak çok işimiz var" dedi.

Ünal Gevşek, başvurusunu yaptıktan sonra MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı TBMM'de ziyaret etti.