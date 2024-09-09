Sezon başında Çorum FK'dan TFF 3.Lig ekibi Bursaspor'a transfer olan Ahmet İlhan, yeşil beyazlı formayla çıktığı ilk maçta 2 gol atarak takımını sırtladı.

Bursaspor'un Düzcespor’u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmaya geçen sezon Çorum FK'da forma giyen Ahmet İlhan Özek damgasını vurdu.

Tecrübeli futbolcu mücadelede biri penaltıdan olmak üzere iki kez rakip fileleri havalandırdı. Ahmet İlhan Özek’in attığı ikinci gol Türkiye gündemine girdi.

Ceza sahasının dışından sol ayak içi plaseyle uzak kale direğini gören ve topu o noktadan ağlarla buluşturan Ahmet İlhan Özek, golden sonra sevincini teknik direktör Pablo Martin Batalla ile birlikte doyasıya yaşadı.

Ahmet İlhan'ın atıığı muhteşem golü izlemek için tıklayın