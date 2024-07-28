Kocaeli'de bir kişi boşandığı eşini silahla vurdu. Annesinin vurulduğunu gören şahıs babasına ateş ederken baba da karşılık verdi. Olayda kadın hayatını kaybederken, baba ile oğlu yaralandı.

ESKİ EŞİNİ EVİNDE VURDU

Olay, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek kendisine ateş etti.

BABA İLE OĞUL BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİ

Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken annesini o halde gören V.Y., silahı alarak babası M.Y'ye ateş etti. M.Y'de oğluna ateş ederken, 2'si de vurularak yaralandı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Sözen Tutci'nin yapılan kontrollerinde ise hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.