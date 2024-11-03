Eski koca dehşeti bitmek bilmiyor. Facianın adresi bu kez Konya​. Olay dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Konya'da oturan Murat U., boşandığı 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı ile konuşmak için mahallede yaşadığı eve gitti. Murat U., eski eşini konuşma bahanesiyle mahalle yakınlarında bulunan boş bir araziye götürdü. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Murat U., önce Bahriye Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI AĞIR YARALANDI

Kendini bıçaklayan katil zanlısı Murat U. ağır yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat U. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanan çiftin 3 yaşında bir erkek çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.