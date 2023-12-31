Konya’nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan’ın (19) bulunduğu eve geldi. Burada eşiyle tartışan Bekir Doğan, aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan’a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Bekir Doğan, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayın ardından otopsi yapılmak üzere hasta morguna kaldırılan Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızının cenazesi Seyit Harun Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.