FATİH BATTAR

Bir süredir Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören Eti Anadolu Lisesi yeni binasına taşındı.

Depreme dayanıksız olduğu için geçtiğimiz yıllarda okul bahçesine yeni bina yapımına başlanmış yüzde 90 seviyesine gelen bina yüklenici firmanın eksiklikleri nedeniyle bu yıl eğitim-öğretime yetiştirilememişti.

Bazı sendikalar ve veliler okul önünde eylem yaparak, bir an önce yeni binaya taşınmak istediklerini açıklamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra da öğrenciler Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitim-öğretime devam etmişti.

Vali Mustafa Çiftçi'nin de girişimleriyle Eti Anadolu Lisesi yeni binası tamamlanarak hizmete sunuldu. Ara tatilin ardından öğrenciler bugün yeni binada ilk kez ders başı yaptı. Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'te Eti Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, yeni okulda ilk ders başı yapan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.