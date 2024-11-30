Üç okulun mücadele ettiği Liseli Genç Kızlar Hentbol il birinciliğinde Bahçelievler Anadolu Lisesi iki maçını da kazanarak şampiyon oldu.

İki maçını kazanarak şampiyon olan Eti Lisesi kız takımı son günü bay geçti.

Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci maçında Bilge Kaan Anadolu Lisesi ile ikincilik üçüncülük maçında karşılaştılar.

Bahçelievler Anadolu Lisesi rakibi önünde önünde ilk yarısını 8-2 önde tamamladığı maçtan 11-4 galip ayrılarak ikinci maçını da kazanarak 4 puanla şampiyonluğu kazandı.

Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde Beren 6 golle takımını galibiyete taşıyan isim olurken Pelinsu ise 3 gollük katkı vardı.

Bu maçın ardından şampiyon olan Eti Anadolu Lisesi birincilik, Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci Bilge Kağan Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.