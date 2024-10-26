Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, sağlık sistemine giren açgözlü ticaretin kurbanı olan ailelerin, bebeklerin, etik değerlere bağlı meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını açıkladı.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli Türkiye gündemine ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak yansıyan vahim sağlık skandalına ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

İstanbul’da bebeklerin bir sermaye çetesi tarafından tıbbi gereklilik olmadığı halde anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz yönlendirildiğine, yoğun bakımlarda gereğinden uzun yatırıldıklarına, bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ve ailelerden haksız gelir elde edildiğine ve daha vahimi bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri büyük bir üzüntüyle yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybettiği bildirilen bebeklerimizin ve ailelerinin acısını paylaşıyoruz.

Olay hekimlik değerleri bir yana, insanlık değerleri ile bağdaşmayacak niteliktedir ve hiçbir gerekçe halk sağlığını riske atmayı hekimlik değerlerinin ayaklar altına alınmasını haklı çıkarmaz.

Diğer yandan bu olayın, ülkemizde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hemen tamamının her koşulda büyük özveriyle ve sadece halkın sağlığı için çalıştığı gerçeğini gölgelememesini istiyoruz. Topluma karşı görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının arkasındayız.

Bu vahim olay birkaç vicdan ve ahlak yoksunu sağlık çalışanının, hastane yöneticisinin suça karışmasından ibaret olmadığı gibi bu kişilerin cezalandırılması ile geçiştirilecek ve telafi edilecek nitelikte de asla değildir. Bunu çok aşan ve sistemle ilgili ciddi bir sorunla, ülkemizde yıllardır uygulanan sağlık politikalarının iflasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Halk sağlığına, hekimlik değerlerine ve sağlık çalışanlarına zarar veren, ülke kaynaklarının bir avuç insanın çıkarına boşa harcanmasına yol açan ve bu son olayda gördüğümüz gibi insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan politikalar bir an önce terk edilmelidir.

Ülkemizin maddi ve insan kaynaklarının halkın ihtiyacı olan eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemi kurmaya yeteceğini biliyoruz. Yöneticileri, halkın sağlığını piyasanın insafına bırakan sağlık politikalarını bir kenara bırakarak, koruyucu hekimlik ve birinci basamağın güçlendirildiği, sağlık çalışanlarının güvenli ve güvenceli çalışabildiği, sağlık hizmetinin niteliğinin ve topluma katkısının değerlendirildiği bir sağlık sistemini hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Bu korkunç olaya yol açan ticarileştirilmiş sağlık sistemi yerine eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca; ailelerin, bebeklerin her konuda yanındayız. Piyasacı sağlık sisteminin bütün zorlamalarına karşın etik ilkelerden ödün vermeyen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olacağız."